"У всех из Украины есть к нему вопросы": Сиренко - о Ломаченко

Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко поделился мнением о позиции Василия Ломаченко во время войны Украины с Россией.

По словам Сиренко, он уважает Ломаченко, ведь тот достиг успеха в профессиональном спорте.

"Я желаю ему больших успехов. Он очень крутой боец, и все это прекрасно понимают. У меня есть огромное уважение к нему как к спортсмену. Он показал серьезнейший результат, который можно было показать".

Сиренко высказался о позиции Ломаченко, который публиковал различные видео, вызывающие вопросы у соотечественников.

"Однако в плане человеческих факторов и того, какую картинку он сложил вокруг себя, естественно, у всех людей, которые живут в Украине, есть к нему вопросы. Почему он во время войны выкладывает видео с непонятным смыслом? Я не помню, какие конкретно это были видео, не хочу наговаривать. Но у многих, в том числе и у меня, есть вопросы, зачем и почему он это делает в то время, когда должен был проявить себя немного иначе".

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"Он не дает комментариев, чтобы ничего не объяснять, и у людей есть много пространства для собственных мыслей. Каждый может придумывать все что угодно. Как к спортсмену я к нему отношусь с уважением, а как у украинца к украинцу у меня было бы к нему несколько вопросов", - сказал Сиренко в интервью YouTube-каналу Два Боковых.

Ранее Ломаченко рассказал, как вернулся в Украину после начала войны и стал бойцом теробороны.