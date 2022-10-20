Ломаченко рассказал, как вернулся в Украину после начала войны и стал бойцом теробороны

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился воспоминаниями о том, как возвращался в Украину после полномасштабного вторжения России.

По словам украинского боксера, он сразу вернулся в Украину, чтобы вступить в территориальную оборону.

"Я никогда не верил, что переживу войну на протяжении своей жизни. Это ужасно. Это очень ужасно. Когда началась война, я был в Греции. Я не мог вернуться домой, потому что все рейсы были отменены. Это было очень долгое путешествие. Я улетел в Румынию, оттуда поехал на машине к реке, сел на лодку и вернулся домой".

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"Это был второй день войны. На следующее утро я отправился к военным, взял оружие, военную одежду и подготовился к войне. Для себя я понял, что не могу покинуть дом, мою страну. Ты просто забываешь о своих целях и мечтах", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing.

Ранее сообщалось, что Ломаченко в тренировочном лагере повесил флаги Белгород-Днестровска и Украины.