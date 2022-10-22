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Ломаченко назвал свою цель в легком весе

Украинец поделился мнением о судьбе чемпионских поясов в дивизионе.
Сегодня, 13:22
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко поделился мнением от реванша абсолютного чемпиона мира в своем весе Девина Хэйни и Джорджа Камбососа.

По словам украинского боксера, американец был лучше своего соперника.

"Мне понравился бой. Девин проделал очень хорошую, грамотную работу. Он стал лучше. Хэйни был лучше, чем Джордж Камбосос".

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Ломаченко также назвал свою цель в дивизионе.

"Мне без разницы, с кем драться. Мне нужны все четыре титула. Конечно, моя цель - стать абсолютным чемпионом мира. Неважно, кто будет моим соперником. Это просто моя следующая цель. Пока я ее не достиг, поэтому я хочу дальше идти к ней", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Ранее Василий Ломаченко рассказал о подготовке к бою с Ортисом, который состоится 29 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко
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