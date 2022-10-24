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Ломаченко объяснил, почему после начала войны отказался от боя за звание абсолютного чемпиона

Украинец стал на защиту родной страны.
Сегодня, 09:55
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира Василий Ломаченко рассказал, почему не стал проводить поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе после начала полномасштабной войны с Россией.

По словам украинского боксера, он не мог думать о своей мечте, ведь нужно было встать на защиту родной страны.

"Я думал, что бой за звание абсолютного чемпиона станет следующим моим шагом, но жизнь изменила мои планы. 24 февраля в моей стране началась война, и в этот момент я не мог ее покинуть. Я не мог уехать, чтобы реализовать свою мечту, добиться своей цели, потому что на мне лежала большая ответственность перед моей семьей и страной".

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"Когда началась война, это сорвало все планы всех людей в нашей стране. В этот момент ты думаешь только о своей будущей жизни", - сказал Ломаченко в документальном фильме Battle Lines: Lomachenko.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Ломаченко в ряды территориальной обороны, отказавшись от поединка с Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона.

Отметим, что 29 октября украинский боксер проведет поединок с Джейменом Ортисом. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко война с россией
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