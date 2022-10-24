"Ты с ума сошел": Менеджер Ломаченко рассказал о поведении Василия после вторжения РФ

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас поделился воспоминаниями о том, как украинский боксер вел себя после начала полномасштабного вторжения России.

По словам функционера, украинец хотел попасть домой любой ценой, отказавшись от поединка с Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Ломаченко сказал, что его рейс отменили и он отправился в Румынию, где переберется через реку. Я ответил ему, что можно перевести семью в Румынию. Он спросил: "Ты слышишь, о чем говоришь? Ты с ума сошел. Я не буду этого делать, потому что вернусь домой, и точка".

Читай также: Ломаченко: Представлять Украину - всегда честь для меня

"Я позвонил промоутерам и сообщил, что он не поедет в США. Нам пришлось отказаться от этой возможности. Я позвонил Василию и сказал: "Ты мечтал об этом поединке, это твои титулы, они принадлежат тебе". Он ответил: "Будь что будет. Я остаюсь в Украине", - сказал Климас в документальном фильме Battle Lines: Lomachenko.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Ломаченко в ряды территориальной обороны.

Отметим, что 29 октября украинский боксер проведет поединок с Джейменом Ортисом. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.