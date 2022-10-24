Ломаченко: Представлять Украину - всегда честь для меня

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко заявил, что всегда горд представлять Украину на международном уровне.

По словам спортсмена, для него честь выступать под украинским флагом.

"Ты родился в этой стране, рос вместе с ней. Наша страна дала тебе возможность стать спортсменом, представляющим ее. Конечно, это очень важно для меня, для всех наших спортсменов. Ты должен представлять свою страну. Безусловно, это всегда честь для меня".

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Ломаченко также высказался о полномасштабной войне Украины с РФ.

"В первый день войны ты не можешь в это поверить, не можешь воспринимать это очень серьезно. Но на второй, третий день ты осознаешь реальность и понимаешь, что это настоящая война и большая проблема для людей.

Так как я чувствовал ответственность перед своей семьей, перед своей страной, перед людьми, которые живут вокруг меня, я остался в Украине. Я пошел к военным, взял военную форму, оружие и остался защищать нашу страну", - сказал Ломаченко в документальном фильме Battle Lines: Lomachenko.

Напомним, 29 октября украинский боксер проведет поединок с Джейменом Ортисом. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Ранее Ломаченко объяснил, почему после начала войны отказался от боя за звание абсолютного чемпиона.