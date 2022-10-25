Определился потенциальный соперник Ломаченко, если он победит Ортиса

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко на предстоящих выходных проведет поединок против непобежденного американца Джеймена Ортиса.

Авторитетный журналист ESPN Майк Коппинджер заявил, что, если украинец победит, то получит шанс сразиться с действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни.

"Бой Хэйни - Ломаченко планируется. Сейчас Top Rank ведет дела обоих бойцов. У них остался еще один поединок с Девином Хэйни, и это большой денежный бой".

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"В прошлом Ломаченко показывал, что не позволяет деньгам вставать на пути к его цели - стать абсолютным чемпионом мира. Я не вижу никаких причин, почему этот поединок не должен состояться", - сказал Коппинджер в эфире передачи Max On Boxing.

Напомним, бой Ломаченко - Ортис состоится в ночь с 29 на 30 октября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.