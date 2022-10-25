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Определился потенциальный соперник Ломаченко, если он победит Ортиса

Украинец получит шанс на титульный поединок.
Сегодня, 14:40
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира Василий Ломаченко на предстоящих выходных проведет поединок против непобежденного американца Джеймена Ортиса.

Авторитетный журналист ESPN Майк Коппинджер заявил, что, если украинец победит, то получит шанс сразиться с действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни.

"Бой Хэйни - Ломаченко планируется. Сейчас Top Rank ведет дела обоих бойцов. У них остался еще один поединок с Девином Хэйни, и это большой денежный бой".

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"В прошлом Ломаченко показывал, что не позволяет деньгам вставать на пути к его цели - стать абсолютным чемпионом мира. Я не вижу никаких причин, почему этот поединок не должен состояться", - сказал Коппинджер в эфире передачи Max On Boxing.

Напомним, бой Ломаченко - Ортис состоится в ночь с 29 на 30 октября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни
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