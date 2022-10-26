"Позволит отвлечься": Ломаченко попытался оценить значимость своего боя во время войны

Бывший чемпион вернется в ринг 29 октября в поединке с Джемейном Ортисом.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился мыслями по поводу своего ближайшего боя против Джемейна Ортиса на фоне войны в Украине.

Боксер выразил надежду, что это спортивное событие позволит людям немного отвлечься от происходящего.

"Эти моменты в жизни, которые сейчас происходят. Война и наши бои во время войны. Если они позволят людям отвлечься на час или два от плохих новостей и сообщений, которые им поступают, то я думаю это важно.

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Я буду счастлив, если мой бой позволит людям отвлечься, наблюдая за спортивным событием вместо новостей", - сказал Ломаченко в комментарии Yahoo! Sports.

Напомним, что бой между Ломаченко и Ортисом состоится 29 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко - Ортис.