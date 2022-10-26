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Ломаченко оценил вероятность проведения реванша с Лопесом

Бывший чемпион потерпел поражение от американца, потеряв свои титулы.
Сегодня, 13:34
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался по поводу реванша с Теофимо Лопесом, который нанес ему поражение в октябре 2020 года.

По словам боксера, пока он не видит возможности провести подобный бой в ближайшем будущем.

"Конечно, реванш был бы интересен. Вопрос сегодня стоит, в каком весе. Мы прекрасно понимаем, что спуститься в легкий вес сегодня Лопес вряд ли сможет. Что касается моего подъема, в данный момент у меня есть много интересных бойцов в моей весовой категории. Так что в ближайшие год-два я не думаю, что наш поединок возможен.

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Я собираюсь продолжать карьеру больше двух лет. Я просто сказал, что у меня много возможностей в легком весе. Здесь достаточно бойцов, чтобы драться с ними в ближайшие два года. Поэтому мне не нужно подниматься в весе, чтобы подраться с Лопесом. А он не сможет спуститься сюда. Но я ничего не говорю о завершении карьеры в ближайшем будущем", - сказал Ломаченко в комментарии Yahoo! Sports.

Ранее Василий Ломаченко также назвал двух наиболее желаемых соперников в легком весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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