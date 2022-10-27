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Ломаченко рассказал, почему не покинул Украину сразу после российского вторжения

Бывший чемпион прокомментировал происходящее в его стране.
Вчера, 22:52
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объяснил, почему сразу не уехал из Украины после начала полномасштабной войны.

После российского вторжения боксер вступил в ряды территориальной обороны и только в августе выехал из страны для подготовки к возвращению в ринг.

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"Раньше я видел войну только по телевизору. Я понятия не имел: здания рушатся, города стираются с карты, люди гибнут. Я не мог воспринимать это лично, потому что со мной такого не случалось. Это произошло в другом месте с кем-то другим.

Попадание ракеты в 800 метрах от моего места нахождения? Я запомню этот момент навсегда, потому что там была вся моя семья. Я имею в виду не только моих родителей и детей, но всю мою семью.

Как я мог покинуть страну? Я не мог бы спать ночью. Я бы не смог жить дальше, если бы я это сделал, если бы я убежал. Враг ворвался в нашу страну. Убивают мирных жителей. Погибают женщины и дети. Любой человек на моем месте, любой настоящий мужчина остался бы, чтобы защитить свой дом", - приводит слова Ломаченко ESPN.

Напомним, что 29 октября Василий Ломаченко проведет поединок с Джемейном Ортисом.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Ломаченко - Ортис.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко война с россией
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