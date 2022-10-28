Ломаченко объяснил, почему решил вернуться в бокс, несмотря на войну в Украине

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился подробностями того, почему решил вернуться в бокс.

По словам украинского боксера, он принял такое решение, ведь Украине удалось начать отвоевывать территории.

"Чувствую себя прекрасно, ощущаю хорошо. Осталось несколько дней до выхода в ринг. Ситуация немного начала меняться у нас в стране, мы начали отвоевывать территории, и я понял, что могу вернуться в бокс".

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"Взгляд вообще в целом поменялся, потому что ты понимаешь, что твоя жизнь может закончиться в любую минуту. Поэтому начинаешь ценить просто каждый момент своей жизни, то, чего не было до этого", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Curran Bhatia.

Напомним, в следующем поединке Ломаченко встретится с Ортисом. Бой состоится в ночь с 29 на 30 октября, а на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.