"Я не хочу быть говорящей головой, которая сотрясает воздух": Ломаченко не стал оставлять послание путину

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился мнением о целесообразности посланий президенту РФ владимиру путину.

По словам украинского боксера, он не видит в этом смысла, ведь глава российской страны никого не слушает.

"Есть ли у меня обращение для россиян и Путина? Мне уже задавали этот вопрос. Я не вижу смысла. Очень много звезд и людей обращалось в самом начале войны и к россиянам, и к Путину, и к тем людям, которые пришли в нашу страну с войной, но, как мы видим, ничего не поменялось".

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"Мне не хочется быть говорящей головой, которая просто сотрясает воздух и говорит о том, что Путин такой, Путин сякой, русские такие. Это ничего не изменит, все это прекрасно знают. Я знаю, что в России много людей, которые против того, что происходит, против того, что мы воюем друг против друга. Как мы видим, никто не может повлиять на главнокомандующего с той стороны", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее Ломаченко объяснил, почему решил вернуться в бокс, несмотря на войну в Украине.