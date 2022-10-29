"Любые условия": Ломаченко сделал заявление по поводу боя с Хэйни
Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался по поводу возможного боя против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни.
По словам боксера, он хочет получить этот поединок и готов согласиться на любые условия для его организации.
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"Меня не волнует место. Я абсолютно согласен на пункт в контракте о реванше. Я буду готов принять любые его условия.
Позвольте мне объяснить. Он абсолютный чемпион. Он находится в лучшей позиции. Мне нужен этот поединок больше, чем ему", - приводит слова Ломаченко журналист Майкл Бенсон.
Напомним, что 29 октября Василий Ломаченко проведет поединок с Джемейном Ортисом в Madison Square Garden в Нью-Йорке.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Ломаченко - Ортис.