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Внук Мохаммеда Али добыл очередную победу в андеркарде боя Ломаченко

Американец продлил свою серию без поражений.
Сегодня, 12:33
Нико Али Уолш (слева) / Getty Images
Нико Али Уолш (слева) / Getty Images
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В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке американский боксер среднего веса Нико Али Уолш, который является внуком легендарного Мохаммеда Али, провел бой против своего соотечественника Билли Вагнера.

Поединок всю запланированную дистанцию в 6 раундов, а по итогам которых судьи единогласно отдали победу внуку Мохаммеда Али.

Судейские записки - 58-56, 58-56 и 59-55.

Стоит отметить, что это победа стала для Нико Али Уолша седьмой на профессиональном ринге. Лишь второй раз в карьере непобежденный боксер не смог завершить бой досрочно.

Напомним, что Ломаченко в тяжелом поединке победил Ортиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Али Уолш
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