Внук Мохаммеда Али добыл очередную победу в андеркарде боя Ломаченко
Американец продлил свою серию без поражений.
В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке американский боксер среднего веса Нико Али Уолш, который является внуком легендарного Мохаммеда Али, провел бой против своего соотечественника Билли Вагнера.
Поединок всю запланированную дистанцию в 6 раундов, а по итогам которых судьи единогласно отдали победу внуку Мохаммеда Али.
Судейские записки - 58-56, 58-56 и 59-55.
The chants!— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
They’re chanting “Ali!” in MSG 🦋 🐝 @NicoAliX74 pic.twitter.com/5CQ2y9bm6d
Стоит отметить, что это победа стала для Нико Али Уолша седьмой на профессиональном ринге. Лишь второй раз в карьере непобежденный боксер не смог завершить бой досрочно.
Напомним, что Ломаченко в тяжелом поединке победил Ортиса.