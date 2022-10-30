Внук Мохаммеда Али добыл очередную победу в андеркарде боя Ломаченко

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке американский боксер среднего веса Нико Али Уолш, который является внуком легендарного Мохаммеда Али, провел бой против своего соотечественника Билли Вагнера.

Поединок всю запланированную дистанцию в 6 раундов, а по итогам которых судьи единогласно отдали победу внуку Мохаммеда Али.

Судейские записки - 58-56, 58-56 и 59-55.

Стоит отметить, что это победа стала для Нико Али Уолша седьмой на профессиональном ринге. Лишь второй раз в карьере непобежденный боксер не смог завершить бой досрочно.

Напомним, что Ломаченко в тяжелом поединке победил Ортиса.