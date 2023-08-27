Внук Мохаммеда Али потерпел первое поражение в карьере
Боксер уступил решением суддей.
В Талсе, штат Оклахома, США, состоялся вечер бокса при участии внука Мохаммеда Али Нико Али Уолша.
Уолш боксировал против 35-летнего американца Соны Акале и проиграл решением большинства суддей.
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До этого у Нико было 8 боев на профессиональном рынке, в пяти из которых он победил нокаутом.
Отметим, что внук легендарного боксера выступает в средней весовой категории.
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