Внук Мохаммеда Али провел юбилейный поединок на профи ринге

В округе Онейда, штата Нью-Йорк состоялся вечер бокса, в котором принял участие внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш.

Для местного боксера этот поединок стал десятым в рамках профессиональной карьеры. Али Уолш одержал победу над своим соперником Чарльзом Стэнфордом благодаря единоличному решению судей.

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Нико победил Стэнфорда по мнению двух судей со счетом 60-54 и со счетом 59-55 по мнению еще одного рефери.

Отметим, что американец одержал победу в 9 из 10 своих боев на профи ринге. Проиграл Али Уолш только Сони Акале.

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