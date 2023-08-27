Усик - Дюбуа: суддейские записки

Украинец уверенно победил бы и по очкам.

В сети появились суддейские записки поединка Александр Усик - Даниэль Дюбуа.

Фото, на котором их видно доказывает, что украинец смог бы добыть уверенную победу даже если бы бой продолжался до конца.

Один из судей отдал победу британскому боксеру в двух раундах (во втором и четвертом), второй и третий рефери отдали Дюбуа и вовсе лишь по одному раунду, а именно четвертый и пятый раунды соответственно.

Отметим, что после боя Даниэль заявил, что его обманули и он должен быть победителем.

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