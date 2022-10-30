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Бывший соперник Ломаченко оценил шансы Василия в бою с Хэйни

Венесуэлец сомневается в успехе украинского боксера.
Сегодня, 13:38
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Венесуэльский ветеран легкого веса Хорхе Линарес поделился мнением о возможном поединке абсолютного чемпиона его дивизиона Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам опытного боксера, американец будет фаворитом в предстоящем бое с украинцем.

"Я уважаю их обоих. Мы очень хорошие друзья как с Ломаченко, так и с Хэйни. Но если этот бой состоится, то я даю 60 на 40 в пользу Хэйни".

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"Как по мне, прямо сейчас лучшее время Девина. Он быстрый, у него есть мощь, он очень хорошо передвигается по рингу. Просто посмотрите его последний бой с Камбососом. Это был потрясающий поединок. Конечно, Ломаченко - это Ломаченко, но это другая весовая категория, другое тело", - сказал Линарес в интервью YouTube-каналу AB BOXING NEWS.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111). На ISPORT доступно видео лучших моментов боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко
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Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя
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