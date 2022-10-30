Райан Гарсия отреагировал на победу Ломаченко над Ортисом

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко победил единогласным решением судей Джемейна Ортиса.

Перспективный американский легковес Райна Гарсия отреагировал на победу украинского боксера.

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Примечательно, что Гарсия не стал обсуждать итого встречи, а лишь про то, что Ломаченко не должен выступать в легком дивизионе.

"Ломаченко просто может быть слишком мал для легкого веса, мне так кажется", - написал Гарсия в Twitter.

Loma just might be too small for 135 so it seems. — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 30, 2022

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Ломаченко - Ортис.