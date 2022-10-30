Теофимо Лопес предсказал победителя боя Ломаченко - Хэйни

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес поделился мнением о потенциальном поединке Василия Ломаченко и действующего обладателя всех титулов в дивизионе Девином Хэйни.

По словам американского боксера, украинец одержит победу, ведь имеет высокие навыки и качественные умения.

"Отдам предпочтение Ломе. Я бы сказал, что Девин даст ему очень хороший бой, если бы у него был инстинкт убийцы. Хэйни - боец, который знает, что делает на ринге. Однако такого техничного бойца, как Ломаченко, нужно держать на безопасной дистанции. С ним можно только так. Отходить, выбрасывать джеб, втыкать удары и двигаться - это не всегда работает с Ломой. Он встречался со многими сложными соперниками".

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Американец заявил, что он останется единственным, кто победил Ломаченко.

"С Шакуром Стивенсоном я тоже отдаю предпочтение Ломаченко. Эти парни расстроятся, у них бомбанет, но, что, черт побери, вы хотите от меня услышать, ребята? Подеритесь и докажите, что я ошибаюсь. Я единственный, кто побил Ломаченко. Только я действительно хотел с ним драться. И я сделал то, что сделал", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, Ломаченко в тяжелом поединке победил Ортиса. На ISPORT доступно видео лучших моментов боя.