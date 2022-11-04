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Давид "Химик": Максимально плохо отношусь к Ломаченко, к Усику - 50 на 50

Боец ВСУ негативно высказался об украинских чемпионах.
Сегодня, 17:26
Ломаченко и Усик / Getty Images
Ломаченко и Усик / Getty Images
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Защитник Мариуполя Давид "Химик" Касаткин поделился мнением о Василие Ломаченко и Александре Усике.

"К Ломаченко максимально плохо отношусь. Я очень много уже на эту тему говорил, не хочу это как-то разбирать. К Усику ну так.

Я с людьми некоторыми пообщался и они об Усике очень хорошо отзываются. Попросили не говорить то, что о нем говорили. Поэтому к Усику у меня отношение изменилось немного в лучшую сторону. Если мы встретимся и как-то сможем пообщаться - может и полностью измениться мнение. Пока Усик 50 на 50.

У Васи нет вообще шансов меня переубедить. Почему так? Ну может он неправильно выражался и я это воспринял как-то неправильно, но последнее, что было - это то, что он выложил к себе видео русского спецназа в инстаграме, оно у него до сих пор есть, и написал: "Все мы братья". У меня к тому моменту погибло уже много товарищей на войне и я не понял этого видео.

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Этот русский спецназ сейчас убивает наших парней на передовой, а он пишет, что мы братья и это политика. Окей, если это политика, то пусть они идут не воюют, они же на нашей земле, а не мы на их. Поэтому у меня сложилось сильно негативное мнение о нем и травил я его (Ломаченко) с самых первых дней, как он выложил это видео. Я постоянно о нем плохо высказывался.

У меня даже были друзья боксеры, которые поддерживали их (Усика и Ломаченко), а я пытался объяснить, что они делают не так, на что слышал ответ: "Мы воспринимаем их как боксеров, а не как политических экспертов и лидеров мнений".

Ну так а в чем смысл? Он хороший человек и боксер, а как он тогда к своей нации относится? То есть были такие баталии небольшие", - сказал Касаткин в интервью ютуб-каналу Бомбардир.

Напомним, недавно Ломаченко одолел Джемейна Ортиса единогласным решением судей со счетом 115-113, 116-112, 117-111.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Усик
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