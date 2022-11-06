Бивол одержал уверенную победу над Рамиресом

Чемпион мира по версии WBA Super россиянин Дмитрий Бивол одержал победу в поединке с обязательным претендентом мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Этот бой стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, который состоялся на Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь с 5 на 6 ноября.

Бивол на протяжении всего поединка владел инициативой и по ходу противостояния только наращивал свое преимущество. Претендент не мог особо справиться со скоростью и комбинациями своего соперника, но прошел всю дистанцию. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал чемпион - 118-110, 117-111, 117-111.

Таким образом, Бивол одержал 21-ю победу в карьере и защитил титул WBA. Рамирес в свою очередь потерпел первое поражение на профессиональном ринге, имея при этом 44 победы в активе.