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Фьюри незадолго до боя с Чисорой пропустил тренировку из-за семейных проблем

Британец был вынужден прервать подготовку, когда узнал, что заболела его мать.
Вчера, 22:33
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вскоре будет защищать свой титул от посягательств Дерека Чисоры.

Однако, как сообщает talkSPORT, "Цыганскому королю" пришлось прервать свою подготовку к поединку после того, как заболела его мать Эмбер.

Утверждается, что Фьюри отправился в больницу, чтобы быть у ее постели, но с тех пор вернулся в тренировочный лагерь, чтобы продолжить свои последние приготовления.

"Тайсон очень волновался, когда услышал, что его мама нездорова", - сказал близкий к Фьюри источник. "Они очень близки, и он просто хотел быть с ней. Все было немного спонтанно, но он полон решимости драться на следующей неделе".

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"Убедившись, что с ней все в порядке, он вернулся к тренировкам как можно скорее. Его поклонники значат для него все, и он не хочет их подвести".

Напомним, что чемпионский бой Тайсон Фьюри - Дерек Чисора состоится в ночь с 3 на 4 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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