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"Вы будете в восторге": Чисора завел страницу на OnlyFans

Британец готов удивлять своих фанатов.
Сегодня, 11:50
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе британский ветеран Дерек Чисора завел аккаунт в соцсети с интимным контентом OnlyFans.

По словам британского боксера, он намерен публиковать там контент о своей подготовки с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Я открыл аккаунт на OnlyFans. Люди думают, что я собираюсь выставлять там голые фотографии, но это не так. Речь идет о моем отношению к предстоящему бою с Тайсоном Фьюри. Я собираюсь там показывать, как готовлюсь к поединку, который состоится уже в конце это недели. Да, верно, это не то о чем вы изначально подумали, но вы будите в восторге от того, что я там буду публиковать".

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"Время от времени я могу подсунуть туда фотку члена. Шучу", - приводит слова Чисоры Bad Left Hook.

Напомним, что Тайсон Фьюри и Дерек Чисора проведут поединок 3-го декабря на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне, Великобритания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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