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Фьюри: Бокс круче любого наркотика, ты не можешь его бросить

По мнению Тайсона, еще до его рождения у Бога были планы на него, которые привели его к мировому чемпионству.
Вчера, 21:45
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Уже совсем скоро чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри будет защищать свой титул от посягательств Дерека Чисоры.

Во время медиа-тренировки британский чемпион поделился мыслями, которые посетили его голову.

"Я создал монстра. Никто больше не хочет видеть Тайсона Фьюри. Всем нужен "Цыганский король". Уже долгое время эта маска находится на мне и я не могу ее снять".

"Бокс будет покруче любого наркотика. Ты не можешь его бросить. Куда, черт возьми, ушло время? Моей дочери уже 13 лет. Она была маленьким ребенком, а сейчас уже, в прицнипе, наполовину женщина".

"С момента, как я был в утробе матери, у Бога были планы на меня. И я следовал им. Посмотрите, куда они меня привели".

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Напомним, что бой Тайсон Фьюри - Дерек Чисора состоится в ночь с субботы на воскресенье декабря. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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