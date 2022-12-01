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"Сейчас я лучше": Чисора оценил свои шансы в бою с Фьюри

Британский боксер вспомнил их предыдущий поединок и сравнил себя с соотечественником.
Сегодня, 13:10
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился мыслями по поводу своего третьего боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По мнению британского боксера, его будущий соперник стал хуже по сравнению с их предыдущим поединком, а он - наоборот.

"Я думаю, что Тайсон был лучшим бойцом в тот момент, когда я последний раз боксировал с ним. Со мной все наоборот. Сейчас я лучше, чем был тогда, но в то время Тайсон был хорош. Он был на высоте.

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Тайсон Фьюри - хороший боец. Я не собираюсь сидеть здесь и лгать. Знаете, если он не бездельничает, то очень хорош в том, что делает. Я тоже хорош в том, что делаю. Так что посмотрим, чем все закончится", - приводит слова Чисоры Boxing Scene.

Напомним, что для Фьюри и Чисоры этот поединок станет третьей встречей в ринге. В двух предыдущих боях победу праздновал "Цыганский король". В июле 2011 года Фьюри выиграл единогласным решением судей, а в ноябре 2014 года одержал победу на отказе соперника от продолжения схватки в десятом раунде.

Фьюри и Чисора проведут поединок 3-го декабря на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне (Великобритания).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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