"Сейчас я лучше": Чисора оценил свои шансы в бою с Фьюри

Британский боксер вспомнил их предыдущий поединок и сравнил себя с соотечественником.

Представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился мыслями по поводу своего третьего боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По мнению британского боксера, его будущий соперник стал хуже по сравнению с их предыдущим поединком, а он - наоборот.

"Я думаю, что Тайсон был лучшим бойцом в тот момент, когда я последний раз боксировал с ним. Со мной все наоборот. Сейчас я лучше, чем был тогда, но в то время Тайсон был хорош. Он был на высоте.

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Тайсон Фьюри - хороший боец. Я не собираюсь сидеть здесь и лгать. Знаете, если он не бездельничает, то очень хорош в том, что делает. Я тоже хорош в том, что делаю. Так что посмотрим, чем все закончится", - приводит слова Чисоры Boxing Scene.

Напомним, что для Фьюри и Чисоры этот поединок станет третьей встречей в ринге. В двух предыдущих боях победу праздновал "Цыганский король". В июле 2011 года Фьюри выиграл единогласным решением судей, а в ноябре 2014 года одержал победу на отказе соперника от продолжения схватки в десятом раунде.

Фьюри и Чисора проведут поединок 3-го декабря на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне (Великобритания).