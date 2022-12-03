"It’s coming home": Фьюри перед боем с Чисорой спел с картонными фигурами Кейна и Саутгейта

"Цыганский король" ждет, что его соотечественники спустя почти 60 лет вернут кубок мира на Туманный Альбион.

В ночь на воскресенье, 4 декабря, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри будет защищать свой титул в поединке с претендентом Дереком Чисорой.

Пока завершаются последние приготовления к бою, "Цыганский король" решил напомнить, что он следит за событиями проходящего чемпионата мира в Катаре.

34-летний англичанин пришел на взвешивание в футболке сборной Англии.

Затем спел популярную в Англии песню "It's coming home". Причем сделал он это с картонными фигурами Харри Кейна и Гарета Саутгейта, передает talkSPORT.

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Вне зависимости от результата встречи с Чисорой Фьюри будет готовиться к просмотру матча Англия - Сенегал, который состоится 4 декабря в 21:00 по киевскому времени.

Боксер пообещал, что в случае победы "Трех Львов" он отправится в Катар, чтобы поддерживать свою сборную на оставшихся стадиях мундиаля.