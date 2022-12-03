iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"It’s coming home": Фьюри перед боем с Чисорой спел с картонными фигурами Кейна и Саутгейта

"Цыганский король" ждет, что его соотечественники спустя почти 60 лет вернут кубок мира на Туманный Альбион.
Сегодня, 11:36
Тайсон Фьюри / talkSPORT
Тайсон Фьюри / talkSPORT

В ночь на воскресенье, 4 декабря, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри будет защищать свой титул в поединке с претендентом Дереком Чисорой.

Пока завершаются последние приготовления к бою, "Цыганский король" решил напомнить, что он следит за событиями проходящего чемпионата мира в Катаре.

34-летний англичанин пришел на взвешивание в футболке сборной Англии. 

Затем спел популярную в Англии песню "It's coming home". Причем сделал он это с картонными фигурами Харри Кейна и Гарета Саутгейта, передает talkSPORT.

Читай также: Фьюри: Я тренировался перед боем с Чисорой более двух месяцев. Шесть недель я не занимался сексом

Вне зависимости от результата встречи с Чисорой Фьюри будет готовиться к просмотру матча Англия - Сенегал, который состоится 4 декабря в 21:00 по киевскому времени.

Боксер пообещал, что в случае победы "Трех Львов" он отправится в Катар, чтобы поддерживать свою сборную на оставшихся стадиях мундиаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Тайсон Фьюри Дерек Чисора сборная Англии Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

У США самый молодой стартовый состав в плей-офф ЧМ-2022, у Хорватии - самый возрастной У США самый молодой стартовый состав в плей-офф ЧМ-2022, у Хорватии - самый возрастной
Фьюри - Чисора: где смотреть титульный бой 03.12.2022 Фьюри - Чисора: где смотреть титульный бой 03.12.2022
"Предлагали чертовски много денег": Фьюри объяснил, почему не состоялся бой с Усиком "Предлагали чертовски много денег": Фьюри объяснил, почему не состоялся бой с Усиком
Рекорды Роналду и АПЛ, жестокие саудиты и другое: Статистические факты группового этапа ЧМ-2022 Рекорды Роналду и АПЛ, жестокие саудиты и другое: Статистические факты группового этапа ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: дикий проход Мобли и фестиваль блок-шотов от Янниса и Зайона
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: дикий проход Мобли и фестиваль блок-шотов от Янниса и Зайона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Швейцария и Южная Корея добыли путевки в плей-офф
просмотров
Очередной скандал? Тренер сборной Португалии высказался о замене Роналду в матче с Южной Кореей
просмотров

Последние новости

ЧМ-202215:15
Рекорды Роналду и АПЛ, жестокие саудиты и другое: Статистические факты группового этапа ЧМ-2022
Бокс14:50
Фьюри - Чисора: онлайн-трансляция боя 03.12.2022
Европа14:32
Турецкий клуб согласовал переход с Бесединым и ждет ответа Динамо
Бокс13:50
Беринчик - Менди: онлайн-трансляция боя 03.12.2022
Биатлон13:35
Йоханнес Бе выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, Прима - 30-й
ЧМ-202213:04
У США самый молодой стартовый состав в плей-офф ЧМ-2022, у Хорватии - самый возрастной
Бокс12:55
Фьюри - Чисора: где смотреть титульный бой 03.12.2022
Бокс12:50
"Предлагали чертовски много денег": Фьюри объяснил, почему не состоялся бой с Усиком
НБА12:46
Гонка за звание MVP регулярки: Тейтум - круче всех, Дончич и Йокич немного отстают
ЧМ-202212:42
Аргентина - Австралия: смотреть онлайн-трансляцию матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK