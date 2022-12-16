Непобежденный украинец проведет свой следующий бой в Германии

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (10-0, 7 КО) проведет свой очередной поединок на профессиональном уровне.

Как сообщает Boxen1, украинский спортсмен проведет бой в эту субботу, 17 декабря, в немецком городе Геппинген.

Выхрист встретится в ринге с американцем Франклином Лоуренсом. Стоит отметить, что американец на своем счету имеет 21 победу, 3 поражения и две ничьи. Франклин проводил бои с именитыми боксерами, как Энди Руис-младший, Бермейн Стиверн и другими.

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Что касается украинца, то в своем последнем поединке, который прошел в августе нынешнего года, украинец выиграл у американца Кевина Джонсона.