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Красюк отреагировал на начало сотрудничества Беринчика и Queensberry Promotions

Александр Красюк назвал главную цель украинского боксера.
Сегодня, 07:25
Денис Беринчик с командой / Getty Images
Денис Беринчик с командой / Getty Images

Чемпион WBO International и новоиспеченный чемпион EBU в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) заключил контракт с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Украинский боксер также сотрудничает с отечественной промоушн-организацией K2 Promotions, которая теперь будет вместе с коллегами из Британии вести дела Дениса.

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Генеральный директор компании Александр Красюк поделился мнением о новом этапе карьеры украинца.

"Беринчик должен стать чемпионом мира! Он уже к этому готов! К сожалению, из-за войны мы не имеем возможности устраивать шоу в Украине, поэтому K2 Promotions объединяет усилия с Queensberry Promotions и будет работать над тем, чтобы уже в следующем году Денис получил этот шанс. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным!", - приводит слова Красюка K2 Promotions.

Напомним, на минувших выходных Беринчик одержал победу опытным французом Иваном Менди, победив единогласным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик Александр Красюк

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