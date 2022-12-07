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Беринчик подтвердил подписание контракта со знаменитой промоутерской компанией

Украинский боксер будет сотрудничать с Фрэнком Уорреном.
Вчера, 22:40
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Обладатель поясов EBU та WBO International в легкой весовой категории Денис Беринчик подтвердил, что стал клиентом известного промоутера Фрэнка Уоррена.

Украинский боксер заключил сделку с его компанией Queensberry Promotions, которая представляет интересы, в частности, чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри.

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Федерация бокса Украины в своем телеграм-канале опубликовала видео, на котором Беринчик подписывает контракт с промоутерской компанией.

Напомним, что в своем последнем бою Денис Беринчик единогласным решение судей одолел Ивана Менди и завоевал пояс чемпиона Европы.

Ранее Фрэнк Уоррен заявил, что его компания хочет поспособствовать тому, чтобы Беринчик в следующем году получил бой за титул чемпиона мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик Фрэнк Уоррен

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