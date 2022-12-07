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Беринчик будет сотрудничать с известным промоутером

В промоутерской компании намерены помочь украинцу получить бой за звание чемпиона мира.
Сегодня, 17:58
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Известный промоутер Фрэнк Уоррен сообщил о начале сотрудничества с обладателем поясов EBU та WBO International в легкой весовой категории Денисом Беринчиком.

По словам главы компании Queensberry Promotions, представляющей, в частности интересы чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, он намерен помочь украинскому боксеру получить титульный бой в следующем году.

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"Рад, что Денис Беринчик выиграл титул чемпиона Европы в легком весе против Ивана Менди. Он был вне ринга в течение года, и трудно понять, что он пережил, учитывая вторжение на его родину. Не стоит думать, что было доступно много спарринг-партнеров.

Возможно, это объясняет почему бой не был увлекательным, но украинец продемонстрировал свое качество, и я рад, что мы будем работать с ним, чтобы подтолкнуть его к титулу чемпиона мира в следующем году", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, что в своем последнем бою Денис Беринчик единогласным решение судей одолел Ивана Менди и завоевал пояс чемпиона Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик Фрэнк Уоррен

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