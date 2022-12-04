"Two belts едут в Украину!" Беринчик обратился к фанатам после победы над Менди

В субботу, 3 декабря, в Лондоне на арене Тоттенхэм Хотспур прошел вечер бокса. В андеракарде главного боя между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой прошел поединок между Денисом Беринчиком и Иваном Менди.

Украинский боксер добыл победу единогласным решение судей, что позволило ему завоевать пояс чемпиона Европы по версии EBU в легком весе.

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Беринчик после победы обратился к своим болельщикам, записав видео.

"Друзья, всем доброго вечера! Мы из Украины. Спасибо за поддержку и поздравления. Прямо сейчас two belts (два пояса) едут в Украину", - сказал Беринчик.

Отметим, что в главном поединке вечера Тайсон Фьюри не оставил никаких шансов Дереку Чисоре.