iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Two belts едут в Украину!" Беринчик обратился к фанатам после победы над Менди

Украинец одержал уверенную победу над представителем Франции.
Сегодня, 08:27
Денис Беринчик и Иван Менди / Getty Images
Денис Беринчик и Иван Менди / Getty Images

В субботу, 3 декабря, в Лондоне на арене Тоттенхэм Хотспур прошел вечер бокса. В андеракарде главного боя между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой прошел поединок между Денисом Беринчиком и Иваном Менди.

Украинский боксер добыл победу единогласным решение судей, что позволило ему завоевать пояс чемпиона Европы по версии EBU в легком весе.

Читай также: "Су**а, сосиска и со**нок": Фьюри в агрессивной манере вызвал Усика на бой

Беринчик после победы обратился к своим болельщикам, записав видео.

"Друзья, всем доброго вечера! Мы из Украины. Спасибо за поддержку и поздравления. Прямо сейчас two belts (два пояса) едут в Украину", - сказал Беринчик.

Отметим, что в главном поединке вечера Тайсон Фьюри не оставил никаких шансов Дереку Чисоре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

Статьи по теме

Беринчик - Менди: где смотреть титульный бой 03.12.2022 Беринчик - Менди: где смотреть титульный бой 03.12.2022
Беринчик и Менди провели дуэль взглядов перед боем Беринчик и Менди провели дуэль взглядов перед боем
Беринчик и Менди провели открытую тренировку перед боем Беринчик и Менди провели открытую тренировку перед боем
Беринчик отправился в Великобританию на титульный бой Беринчик отправился в Великобританию на титульный бой
Помочь журналистам

Видео

Фьюри - Чисора: лучшие моменты боя - видео
Фьюри - Чисора: лучшие моменты боя - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Нидерланды встретятся с Аргентиной в четвертьфинале
просмотров
Очередной скандал? Тренер сборной Португалии высказался о замене Роналду в матче с Южной Кореей
просмотров

Последние новости

ЧМ-202210:57
Англия - Сенегал: смотреть онлайн-трансляцию матча
ЧМ-202210:47
Франция - Польша: смотреть онлайн-трансляцию матча
Европа10:45
Ливерпуль определился с альтернативой дорогостоящему Беллингему
ЧМ-202210:02
Месси установил очередной рекорд чемпионата мира
Европа09:54
Болельщики МЮ написали открытое письмо потенциальным покупателям клуба
Бокс09:50
Усик отреагировал на победу Фьюри над Чисорой
Бокс09:30
Фьюри - Чисора: лучшие моменты боя - видео
ЧМ-202209:27
"Соперник усложнил нам жизнь": Месси оценил выход Аргентины в четвертьфинал ЧМ-2022
Бокс09:07
Бой с Усиком под угрозой: Фьюри заявил, что ему нужна операция
ЧМ-202208:48
Аргентина - Австралия 2:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK