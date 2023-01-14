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Инсайдер сообщил, когда состоится бой Хэйни - Ломаченко

Боксеры близки к заключению сделки.
Сегодня, 10:07
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни потенциально проведет поединок с Василием Ломаченко.

Как сообщает авторитетный журналист Майк Коппинджер, поединок боксеров пройдет в мае.

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"Кажется, что сейчас все идет по плану. Они нацелены на май. Девин Хэйни хотел драться в марте. Он мусульманин, и Рамадан будет длиться от середины марта до середины апреля. Но Хэйни согласился устроить бой в мае.

Мне сказали, что основа сделки на бой Хэйни - Ломаченко уже есть. Контракты пока не подписаны, но все выглядит хорошо", - отметил Коппинджер.

Ранее промоутер Усика попытался объяснить скандальное поведение Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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