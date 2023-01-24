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Выхрист узнал имя следующего соперника

Непобежденный украинский боксер проведет 12-й бой на профессиональном ринге.
Вчера, 23:18
Виктор Выхрист / Getty Images
Виктор Выхрист / Getty Images

Украинский представитель супертяжелого веса Виктор Выхрист (11-0, 7 KO) узнал своего следующего соперника, а также дату и место боя.

Непобежденный украинец в своем 12-м поединке на профессиональном ринге встретится с также небитым кубинцем Ленье Перо (8-0, 5 KO), сообщает Boxing Scene.

Десятираундовый бой состоится 11 февраля в Сан-Антонио, штат Техас (США).

Боксеры сразятся в андеркарде поединка за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе между Реем Варгасом и О’Шаки Фостером. 

Напомним, что в своем последнем бою Виктор Выхрист одержал победу над американцем Франклином Лоуренсом единогласным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Выхрист

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