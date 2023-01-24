Выхрист узнал имя следующего соперника

Украинский представитель супертяжелого веса Виктор Выхрист (11-0, 7 KO) узнал своего следующего соперника, а также дату и место боя.

Непобежденный украинец в своем 12-м поединке на профессиональном ринге встретится с также небитым кубинцем Ленье Перо (8-0, 5 KO), сообщает Boxing Scene.

Десятираундовый бой состоится 11 февраля в Сан-Антонио, штат Техас (США).

Боксеры сразятся в андеркарде поединка за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе между Реем Варгасом и О’Шаки Фостером.

Напомним, что в своем последнем бою Виктор Выхрист одержал победу над американцем Франклином Лоуренсом единогласным решением судей.