"Чувствовал, что покидаю свое тело": Арреола вспомнил, как бьет Кличко

Американский боксер потерпел поражение от украинца в 2009 году.

Представитель супертяжелого веса Крис Арреола вспомнил свой поединок против чемпиона дивизиона Виталия Кличко, которому он проиграл в 2009 году.

При этом он сравнил силу удара украинца и Деонтея Уайлдера, от которого также потерпел поражение.

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"У них разные виды силы. Удар Кличко будто пробивает тебя насквозь, а у Деонтея он похож на удар кнута. Когда Виталий попал по мне, я чувствовал, что покидаю свое тело. Он бьет чертовски сильно", - сказал Арреола в комментарии ES News.

Ранее Крис Арреола также назвал фаворита возможного боя между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.