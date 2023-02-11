Франклин оценил победу Усика над Джошуа

Американский супертяжеловес Джермейн Франклин поделился мнением по поводу двух поражений Энтони Джошуа в боях с Александром Усиком.

По словам Джермейна, украинский боксер заслужил победу, несмотря на попытки британца принизить ее.

"Я смотрел бои Джошуа с Усиком еще до того, как мне выпала эта возможность. Усик выдал отличное выступление. Мне не нравится, когда все говорят, что у Джошуа был плохой вечер, вместо того чтобы сказать, что это у Усика был хороший вечер. Команда Усика реализовала свой план на бой, как от них и ожидали. От нас, бойцов, зависит, сможем ли мы адаптироваться. Они вышли и выдали хороший бой, как и ожидалось. И мне не нравится, что им не отдают должного за это".

Читай также: Джошуа оценил шансы на проведения третьего боя с Усиком

"Я не принижаю Энтони, но это спорт воинов - ты побеждаешь или проигрываешь. Так что если я побеждаю, то хочу, чтобы мне отдали должное за победу, а не говорили, что это мой соперник проиграл", - сказал Франклин в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, что Франклин проведет поединок с Джошуа. Бой состоится первого апреля в Лондоне (Великобритания).

Ранее сообщалось, что британец оставил дружественное послание Усику и Фьюри.