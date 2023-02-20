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Ломаченко заявил, что Хэйни готов провести с ним бой

Украинский боксер следит за подготовкой американца.
Сегодня, 14:15
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко высказался о потенциальном поединке против абсолютного чемпиона легкого веса Девина Хэйни.

По словам украинского боксера, Хэйни готов выйти с ним в ринг, ведь уже проводит спарринги.

"Хэйни очень близок к тому, чтобы подписать контракт. Сейчас мы работаем только над незначительными деталями. Этому бою быть, он состоится".

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"Хэйни готов. Я видел у него в Instagram фотографию, он начал готовиться. Хэйни спаррингует с левшой, так что это ответ. Он готовится к левше, готовится драться со мной. Этот поединок состоится", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее промоутер назвал следующего соперника для победителя боя Хэйни - Ломаченко.

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