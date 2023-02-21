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Бывший соперник Усика объяснил, почему Александр победит Фьюри

Тони Беллью оценил сильные стороны украинца и британца в предстоящем поединке.
Сегодня, 14:05
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Авторитетный британский ветеран бокса Тони Беллью поделился мнением о поединке Александра Усика против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

По словам бывшего соперника украинца, нынешний стиль британца сильно подходит для Усика.

"Я думал, что Фьюри окажется слишком большим для Усика, но сейчас Тайсон поменял свой стиль - он агрессивный контрпанчер, обладающий мощью. Этот стиль, этот формат, в котором он дерется сейчас, больше играет на руку Усику.

Так что если кто-то и может победить Фьюри, то я считаю, что это Усик. Александр очень хорош в том, что делает. Усик - единственный, кто заставит Фьюри постоянно промахиваться и платить за это на протяжении 12 раундов".

Читай также: Менеджер Усика сообщил, с кем проведет бой Александр, если сорвется поединок с Фьюри

Беллью также назвал главную опасность для украинского боксера.

"Вопрос в том, сможет ли Усик сдержать Тайсона. Это очень важно. Он достаточно хорош, у него невероятный футворк. К сожалению, я знаю об этом, исходя из личного опыта. Он исключительный боец, это действительно так. Поэтому будет интересно увидеть их бой", - сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в апреле в Великобритании.

Ранее Фьюри оценил вероятность боя с Джошуа вместо украинца.


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