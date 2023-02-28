Хирн: Коммерческая ценность Фьюри находится на другом уровне, чем Усика

Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу организации поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам функционера, украинский боксер недостоин того, чтобы получить равный гонорар с Фьюри за титульный бой.

"Иногда, когда вы чего-то хотите, к примеру бесспорного чемпионства, то должны проглотить сделку. Обе стороны сейчас в такой ситуации, когда нужно пойти на уступки. Фьюри очевидно говорит, что не даст Усику 50 на 50. Усик же отвечает, что не согласится, ведь у него три пояса. Кто-то должен пойти на уступки, если они хотят, чтобы бой состоялся. Такие поединки редко происходят".

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"Реальность такова, что коммерческая ценность Тайсона Фьюри находится на другом уровне, чем Александра Усика", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее промоутер сообщил, с кем подерется Усик в случае срыва боя с Фьюри.