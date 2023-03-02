Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился мнением о потенциальном поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

"Нельзя ставить против Фьюри. Понимаете, о чем я говорю? Он никогда не проигрывал. Нельзя ставить против такого большого парня, который двигается так, как он. Фьюри - крупный парень, но посмотрите на его ноги. У него ноги обычного высокого боксера и тело жирного мужика, который не тренируется. Но это ему помогает. У него нет мышц, но мышцы не дерутся. Так что у него есть эта ловкость, он может двигаться, качать головой".

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"Фьюри не всегда побеждает нокаутом. Это показывает, что он может проходить весь поединок. Он огромный парень с большой выносливостью. Фьюри может принять удар, сам ударить, передвигаться по рингу. Он опасен", - сказал Бриггс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в апреле в Великобритании.

Ранее Майк Тайсон назвал потенциального победителя в бою Усик - Фьюри.