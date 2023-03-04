iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Названы варианты места проведения боя Джервонты Дэвиса с Райаном Гарсией

Стороны рассматривают две арены в Лас-Вегасе.
Сегодня, 11:27
Джервонта Дэвис и Райан Гарсия / instagram.com/gervontaa
Джервонта Дэвис и Райан Гарсия / instagram.com/gervontaa

Регулярный чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с Райаном Гарсией (23-0, 19 KO).

Поединок двух американских бойцов запланирован на 22 апреля в Лас-Вегасе.

Как сообщает talkSPORT, сейчас стороны рассматривают два варианта места проведения поединка: T-Mobile Arena и стадион клуба НФЛ Лас-Вегас Рейдерс - Allegiant Stadium.

Читай также: Джервонта Дэвис: Джейк Пол – клоун, а Райан Гарсия – маленький клоун

T-Mobile Arena может вместить около 20 тысяч зрителей. В то же время Allegiant Stadium могут посетить более 60 тысяч болельщиков.

Напомним, что 12-раундовый бой пройдет в промежуточном весе с лимитом 136 фунтов (61,688 кг).

В своем последнем поединке в июле 2022 года Райан Гарсия одержал досрочную победу в шестом раунде над Хавьером Фортуной.

Джервонта Дэвис в предыдущем бою в январе 2023 года одолел техническим нокаутом Эктора Луиса Гарсию - соперник американца отказался выходить на девятый раунд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис Райан Гарсия

Статьи по теме

Джервонта Дэвис и Райан Гарсия договорились о проведении боя Джервонта Дэвис и Райан Гарсия договорились о проведении боя
"Мы просто ждем": Джервонта Дэвис оценил возможность проведения боя с Райаном Гарсией "Мы просто ждем": Джервонта Дэвис оценил возможность проведения боя с Райаном Гарсией
Цыганков - в стартовом составе Жироны на матч с Хетафе Цыганков - в стартовом составе Жироны на матч с Хетафе
Динамо - Ингулец: онлайн-трансляция 16-го тура УПЛ Динамо - Ингулец: онлайн-трансляция 16-го тура УПЛ
Помочь журналистам

Видео

"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: спринты выиграли норвежцы
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
просмотров

Последние новости

Европа13:50
Цыганков - в стартовом составе Жироны на матч с Хетафе
Украина13:45
Динамо - Ингулец: онлайн-трансляция 16-го тура УПЛ
Европа13:28
"Изюминка сезона": Фанаты Челси раскритиковали Маунта за разрывное видео в соцсетях
Бокс13:20
"Жадность мешает спорту": Именитый тренер предположил, почему Усик и Фьюри не могут договориться
Бокс12:42
Фьюри объяснил, почему Уайлдеру не удалось его нокаутировать
НБА12:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный трехочковой Рэндла возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:09
Бавария - ПСЖ: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Теннис11:58
Джоковичу отказали во въезде в США, первая ракетка пропустит два турнира
Лига Чемпионов11:34
Тоттенхэм - Милан: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Бокс11:27
Названы варианты места проведения боя Джервонты Дэвиса с Райаном Гарсией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK