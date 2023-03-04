Названы варианты места проведения боя Джервонты Дэвиса с Райаном Гарсией

Стороны рассматривают две арены в Лас-Вегасе.

Регулярный чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с Райаном Гарсией (23-0, 19 KO).

Поединок двух американских бойцов запланирован на 22 апреля в Лас-Вегасе.

Как сообщает talkSPORT, сейчас стороны рассматривают два варианта места проведения поединка: T-Mobile Arena и стадион клуба НФЛ Лас-Вегас Рейдерс - Allegiant Stadium.

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T-Mobile Arena может вместить около 20 тысяч зрителей. В то же время Allegiant Stadium могут посетить более 60 тысяч болельщиков.

Напомним, что 12-раундовый бой пройдет в промежуточном весе с лимитом 136 фунтов (61,688 кг).

В своем последнем поединке в июле 2022 года Райан Гарсия одержал досрочную победу в шестом раунде над Хавьером Фортуной.

Джервонта Дэвис в предыдущем бою в январе 2023 года одолел техническим нокаутом Эктора Луиса Гарсию - соперник американца отказался выходить на девятый раунд.