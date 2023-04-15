iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Будет сломан": Чжилей сделал прогноз на свой бой с Джойсом

Китайский супертяжеловес оценил своего будущего соперника.
Сегодня, 19:38
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей поделился ожиданиями от предстоящего боя против временного чемпиона по версии WBO Джо Джойса.

Китайский боксер отдал должное своему оппоненту, но считает, что у него будет шанс одержать победу.

Читай также: Джойс и Чжилей прошли процедуру взвешивания

"Давайте посмотрим, что произойдет в поединке. Возможно, его тренер придумал что-то особенное для него, чтобы исправить его ошибки. Если Джойс исправит ошибки, то он будет совершенным, крепким бойцом. Если же он будет драться так, как раньше, то будет сломан.

Джойс - отличный боец. Если вы посмотрите его предыдущие поединки, то увидите некоторые вещи, которые он делал очень хорошо. У него крепкая челюсть и отличный бензобак. Джойс всегда оказывает давление на своих соперников. Так что это мотивировало меня быть лучшей версией себя в тренировочном лагере. Мы увидимся с ним на ринге", - цитирует Чжилея Boxing Scene.

Напомним, что поединок Джойса и Чжилея состоится 15 апреля в Лондоне на Copper Box Arena.

Ранее Джо Джойс оценил возможность проведения боев против Александра Усика и Тайсона Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс

Статьи по теме

Промоутер Джойса сообщил, когда может состояться бой с Усиком Промоутер Джойса сообщил, когда может состояться бой с Усиком
"Почему я должен давать Джошуа возможность?": Джойс назвал более приоритетных соперников "Почему я должен давать Джошуа возможность?": Джойс назвал более приоритетных соперников
Джойс и Чжилей прошли процедуру взвешивания Джойс и Чжилей прошли процедуру взвешивания
"Выводит меня на Усика или Фьюри": Джойс оценил значимость ближайшего боя "Выводит меня на Усика или Фьюри": Джойс оценил значимость ближайшего боя
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Верес 5:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Металлист - Верес 5:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа21:46
Лэмпард: Брайтон нас просто уничтожил
Европа21:38
Ман Сити с помощью Холанда обыграл Лестер
Бокс21:35
Харцыз остановил чешского соперника в первом раунде
Бокс20:58
Лапин одержал быструю досрочную победу над испанским ветераном
Украина20:47
Гагарин - о Вернидубе: Пока кто-то терял состояние, он терял боевых побратимов
Украина20:21
"Показываем свой настоящий футбол": Тренер Зари оценил победу над Днепром-1
Европа20:08
Холанд повторил рекорд АПЛ по голам за сезон
Европа19:55
Переиграл и уничтожил: Жена Хакими хотела отсудить половину имущества, но все оформлено на мать игрока
Европа19:52
Мудрик получил средние оценки за игру с Брайтоном
Бокс19:40
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK