"Будет сломан": Чжилей сделал прогноз на свой бой с Джойсом

Представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей поделился ожиданиями от предстоящего боя против временного чемпиона по версии WBO Джо Джойса.

Китайский боксер отдал должное своему оппоненту, но считает, что у него будет шанс одержать победу.

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"Давайте посмотрим, что произойдет в поединке. Возможно, его тренер придумал что-то особенное для него, чтобы исправить его ошибки. Если Джойс исправит ошибки, то он будет совершенным, крепким бойцом. Если же он будет драться так, как раньше, то будет сломан.

Джойс - отличный боец. Если вы посмотрите его предыдущие поединки, то увидите некоторые вещи, которые он делал очень хорошо. У него крепкая челюсть и отличный бензобак. Джойс всегда оказывает давление на своих соперников. Так что это мотивировало меня быть лучшей версией себя в тренировочном лагере. Мы увидимся с ним на ринге", - цитирует Чжилея Boxing Scene.

Напомним, что поединок Джойса и Чжилея состоится 15 апреля в Лондоне на Copper Box Arena.

Ранее Джо Джойс оценил возможность проведения боев против Александра Усика и Тайсона Фьюри.