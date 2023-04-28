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Тренер Дэвиса оценил вероятность проведения боя со Стивенсоном

Наставник Джервонты отреагировал на желание Шакура устроить поединок.
Сегодня, 19:46
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Келвин Форд, тренер регулярного чемпиона WBA Джервонты Дэвиса, высказался о возможности проведения боя против обязательного претендента на пояс WBC в легком весе Шакура Стивенсона.

Ранее новичок легкого дивизиона выразил готовность устроить подобный поединок, но наставник его потенциального соперника заявил, что пока нужно последить, как будет развиваться его карьера.

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"У Шакура есть ценность, но у него нет поясов. Все же Хэйни не является более привлекательным по сравнению со Стивенсоном. Посмотрите на Шакура, он привлекает больше внимания, чем Девин. Хэйни ценен только из-за титулов, вот и все.

Стивенсон один из тех бойцов, которые в скором времени могут встретиться с Девином. Он поднялся в легкий вес и уверенно провел свой первый бой в этой категории. Мы должны посмотреть, что с ним будет дальше, что он собирается делать, чтобы стать более востребованным", - приводит слова Форда Boxing Scene.

Отметим, также тренер Дэвиса оценил возможность боя с победителем поединка Хэйни - Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

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