iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Мунгия озвучил свою цель на бой с Деревянченко

Мексиканский и украинский боксеры встретятся в ринге 10 июня.
Сегодня, 00:58
Хайме Мунгия / Getty Images
Хайме Мунгия / Getty Images

Мексиканец Хайме Мунгия поделился мыслями по поводу будущего поединка против украинского средневеса Сергея Деревянченко.

По словам непобежденного боксера, он будет стремиться завершить бой досрочно, нокаутировав оппонента.

Читай также: "Победа вернет меня на путь к титулу": Деревянченко оценил свой ближайший бой

"10 июня у меня будет один из самых больших тестов в карьере в бою с Сергеем Деревянченко. Это будет поединок, который не оставит равнодушным ни одного болельщика.

У Сергея было очень много тяжелых боев против таких бойцов, как Головкин, Чарло и других. Он давал всем крутые поединки. Я буду идти вперед и пытаться нокаутировать украинца", - цитирует Мунгию Luckypunch.net со ссылкой на YouTube-канал Golden Boy.

Напомним, ранее бой Мунгия - Деревянченко был подтвержден и должен состояться 10 июня в Онтарио, штат Калифорния, США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко Хайме Мунгия

Статьи по теме

"Победа вернет меня на путь к титулу": Деревянченко оценил свой ближайший бой "Победа вернет меня на путь к титулу": Деревянченко оценил свой ближайший бой
Следующий бой Деревянченко подтвержден Следующий бой Деревянченко подтвержден
"Не был самим собой": Джойс рассказал, почему потерпел поражение от Чжилея "Не был самим собой": Джойс рассказал, почему потерпел поражение от Чжилея
Лацио на последних минутах спасся от поражения в матче с аутсайдером Лацио на последних минутах спасся от поражения в матче с аутсайдером
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс00:58
Мунгия озвучил свою цель на бой с Деревянченко
Бокс00:31
"Не был самим собой": Джойс рассказал, почему потерпел поражение от Чжилея
Вчера, 23:52
Европа23:52
Лацио на последних минутах спасся от поражения в матче с аутсайдером
Европа и мир23:30
Чемпионат мира по хоккею-2023: Канада разгромила Латвию, Швеция одолела Германию
Бокс23:22
"Все возможно": Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри после Дюбуа
Европа22:55
Тренер ПСЖ рассказал о тактических схемах при выходе Месси на поле
Формула 122:44
Хэмилтон и Шакира были замечены во время совместного отдыха в Майами
Теннис22:30
Цуренко обыграла представительницу США на турнире в Риме
Европа22:20
Каннаваро: Реал – фаворит матча с Манчестер Сити
ММА21:56
Топовый боец UFC заявил о готовности подраться с Гарсией и Дэвисом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK