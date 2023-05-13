Мунгия озвучил свою цель на бой с Деревянченко

Мексиканец Хайме Мунгия поделился мыслями по поводу будущего поединка против украинского средневеса Сергея Деревянченко.

По словам непобежденного боксера, он будет стремиться завершить бой досрочно, нокаутировав оппонента.

Читай также: "Победа вернет меня на путь к титулу": Деревянченко оценил свой ближайший бой

"10 июня у меня будет один из самых больших тестов в карьере в бою с Сергеем Деревянченко. Это будет поединок, который не оставит равнодушным ни одного болельщика.

У Сергея было очень много тяжелых боев против таких бойцов, как Головкин, Чарло и других. Он давал всем крутые поединки. Я буду идти вперед и пытаться нокаутировать украинца", - цитирует Мунгию Luckypunch.net со ссылкой на YouTube-канал Golden Boy.

Напомним, ранее бой Мунгия - Деревянченко был подтвержден и должен состояться 10 июня в Онтарио, штат Калифорния, США.