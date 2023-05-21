Промоутер Усика представил свой вариант счета в бою Хэйни - Ломаченко

Абсолютный чемпион легкой весовой категории Девин Хэйни защитил свои титулы, одержав победу в бою с Василием Ломаченко.

Судьи единогласным решением со счетом 116-112, 115-113, 115-113 отдали предпочтение в поединке американскому бойцу.

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Свой вариант счета в противостоянии после боя представил промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк, который также отдал победу Хэйни - 115-113.

Соответствующую запись он опубликовал в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко хочет подать протест на результат боя с Хэйни.