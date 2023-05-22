Каннингем: Я знаю, что некоторые из вас будут злиться, но... 8-4 в пользу Хэйни

Бывший чемпион мира по версиям WBC и IBF в первом тяжелом весе Стив Каннингем заявил, что Хэйни честно победил Ломаченко.

Напомним, что украинский боксер по очкам проиграл американцу, однако многие раскритиковали решение судей, включая даже актера Жан-Клода Ван Дамма.

Тем не менее Каннингем убежден, что судьи правильно определили победителя. Бывший боксер внимательно пересмотрел поединок и убедился, что победа Хэйни была чистой.

"Я знаю, что некоторые из вас будут злиться, но... 8-4 в пользу Хэйни. Я тщательно просмотрел бой. Для этого мне понадобилось два часа. Девин Хэйни сделал свое дело. Он придерживался своего плана на бой все 12 раундов против одного из самых выдающихся подвижных и неортодоксальных бойцов, которых мы когда-либо видели.

У Ломы были свои моменты, но этого недостаточно. Посмотрите бой беспристрастно, без эмоций. В конце концов, это было благословением - увидеть эти ходы, как в быстрых шахматах", - написал Каннингем в соцсетях.

Напомним, что после боя Ломаченко заявил, что у него были противники и сильнее.