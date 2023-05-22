iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Каннингем: Я знаю, что некоторые из вас будут злиться, но... 8-4 в пользу Хэйни

Бывший боксер стал на защиту судейского решения.
Вчера, 22:41
Хэйни - Ломаченко / Getty Images
Хэйни - Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира по версиям WBC и IBF в первом тяжелом весе Стив Каннингем заявил, что Хэйни честно победил Ломаченко.

Напомним, что украинский боксер по очкам проиграл американцу, однако многие раскритиковали решение судей, включая даже актера Жан-Клода Ван Дамма.

Тем не менее Каннингем убежден, что судьи правильно определили победителя. Бывший боксер внимательно пересмотрел поединок и убедился, что победа Хэйни была чистой.

"Я знаю, что некоторые из вас будут злиться, но... 8-4 в пользу Хэйни. Я тщательно просмотрел бой. Для этого мне понадобилось два часа. Девин Хэйни сделал свое дело. Он придерживался своего плана на бой все 12 раундов против одного из самых выдающихся подвижных и неортодоксальных бойцов, которых мы когда-либо видели.

У Ломы были свои моменты, но этого недостаточно. Посмотрите бой беспристрастно, без эмоций. В конце концов, это было благословением - увидеть эти ходы, как в быстрых шахматах", - написал Каннингем в соцсетях.

Напомним, что после боя Ломаченко заявил, что у него были противники и сильнее.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

Статьи по теме

"Для меня они лучше": Ломаченко сравнил Хэйни с другими своими соперниками "Для меня они лучше": Ломаченко сравнил Хэйни с другими своими соперниками
Хэйни озвучил имена желаемых соперников после победы над Ломаченко Хэйни озвучил имена желаемых соперников после победы над Ломаченко
Ньюкасл гарантировал себе место в Лиге Чемпионоа впервые за 20 лет Ньюкасл гарантировал себе место в Лиге Чемпионоа впервые за 20 лет
Ювентус уступил Эмполи на фоне снятия очков с клуба Ювентус уступил Эмполи на фоне снятия очков с клуба
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа00:09
Ньюкасл гарантировал себе место в Лиге Чемпионоа впервые за 20 лет
Вчера, 23:50
Европа23:50
Ювентус уступил Эмполи на фоне снятия очков с клуба
Европа и мир23:30
Чемпионат мира по хоккею-2023: Дания встретится со Швецией, Канада сыграет против Норвегии
Теннис23:13
Теннисиста из Франции оштрафовали на сумму, большую чем он заработал в этом сезоне
Футбол22:48
Неймар может перебраться в топ-клуб АПЛ
Теннис22:47
Ястремская прошла первый круг квалификации Ролан Гаррос
Бокс22:41
Каннингем: Я знаю, что некоторые из вас будут злиться, но... 8-4 в пользу Хэйни
Теннис22:17
Украинская теннисистка Страхова сыграла в паре с росиянкой
Футбол22:15
Ювентус отреагировал на снятие очков с клуба
Европа21:44
Винисиус может пропустить остаток сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK