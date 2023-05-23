Митрофанов может выйти в ринг в андеркарде боя Усик - Дюбуа

Промоутер Александр Красюк высказался по поводу следующего боя чемпиона WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрия Митрофанова.

По его словам, украинский боксер может провести поединок в андеркарде боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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"Относительно Дмитрия Митрофанова - очень хорошо, что он прибыл в тренировочный лагерь Усика, провел сбор и поединок. Сейчас рассматриваем возможность участия Дмитрия в андеркарде боя Усик - Дюбуа", - сказал Красюк в интервью Champion.com.ua.

В своем последнем бою в апреле этого года Митрофанов одержал победу единогласным решением судей над Хуаном Карлосом Родригесом.

Отметим, что в андеркарде боя Усик - Дюбуа также может выступить Денис Беринчик.