"Сломал обоих": Дэвис оценил свои шансы в потенциальных боях с Хэйни и Стивенсоном

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис поделился мыслями по поводу потенциальных боев против абсолютного чемпиона дивизиона Девина Хэйни и Шакура Стивенсона.

Американский боксер выразил абсолютную уверенность в своем превосходстве над соотечественниками.

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"Только я могу себя победить. Джервонта Дэвис - единственный человек, который может это сделать. Шакур Стивенсон и Девин Хэйни не могут даже прикоснуться ко мне. Они оба были со мной на ринге, и я сломал их обоих.

В бою с Девином Хэйни шансы вообще неравные. Как он сможет держать меня на дистанции, если у него нет мощи? Я дважды спарринговал с ним, и первый раз его отец забрал Девина с ринга. Я почти нокаутировал его в зале Флойда Мейвезера. Они вам об этом рассказывали? Будь готов, потому что я иду прямо за тобой", - цитирует Дэвиса Boxing Social.

Ранее Девин Хэйни озвучил имена желаемых соперников после победы над Василием Ломаченко.