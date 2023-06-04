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Менеджер Усика сделал прогноз на бой с Дюбуа

Представитель украинского чемпиона попытался предсказать ход поединка.
Сегодня, 13:55
Эгис Климас / Getty Images
Эгис Климас / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился ожиданиями от будущего боя против обязательного претендента Даниэля Дюбуа.

Представитель украинского боксера выразил уверенность в успехе своего подопечного, отметив, что тот должен одержать досрочную победу в поздних раундах.

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"Я видел в новостях, что Дюбуа прекратил сотрудничество с Шейном МакГиганом. Но я не наблюдаю за его карьерой, не слежу, кто его тренирует, с кем он спит, куда ходит есть и так далее. Мне все равно.

Я не думаю, что то, кто будет тренировать Дюбуа, сыграет какую-то роль в бою с Усиком. Он может работать с лучшим тренером в мире, но на самом деле это не суть важно. Скорее всего, Александр досрочно победит его в поздних раундах", - сказал Климас в комментарии Boxing King Media.

Ранее промоутер Александра Усика назвал точные дату и место боя против Даниэля Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эгис Климас Даниэль Дюбуа

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