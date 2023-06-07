iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Понимаю его позицию": Красюк отреагировал на слова промоутера Фьюри о стоимости украинца

Представитель украинского чемпиона ответил Фрэнку Уоррену
Сегодня, 18:45
Getty Images
Getty Images

Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, оценил высказывания промоутера обладателя титула WBC Тайсона Фьюри Фрэнка Уоррена о реальной ценности боксеров.

Читай также: "Настоящая стоимость Усика": Промоутер Фьюри оценил торги по бою украинца с Дюбуа

Ранее представитель британца заявил, что промоутерские торги по бою с Даниэлем Дюбуа продемонстрировали настоящую стоимость украинца, и сделал сравнение в пользу своего подопечного.

"Если бы у бабушки была борода, то она была бы дедушкой. Я не хочу спорить, особенно в прессе, с человеком, которого я сам очень уважаю. Я понимаю его позицию. Он защищает Тайсона от недавних оскорблений, которые тот получает от своих фанатов. Вы можете посмотреть в его Instagram, что обычные люди пишут в комментариях под его постами. И вы легко сможете понять, что происходит вокруг Фьюри.

Да, вероятно, цифры на промоутерских торгах боя Фьюри были бы выше, но вопрос в том, насколько больше получил бы его соперник. Получил бы он столько же, если бы распределение гонорара было 95 на 5? Я шучу, но я пытаюсь понять настоящий смысл слов Уоррена", - сказал Красюк в комментарии Seconds Out.

Отметим, также промоутер Александра Усика заинтриговал андеркардом боя с Даниэлем Дюбуа.


Статьи по теме

Гран-при Бельгии будет чередоваться в календаре с Гран-при Нидерландов Гран-при Бельгии будет чередоваться в календаре с Гран-при Нидерландов
Тренер под Месси: Интер Майами возглавит тренер из Аргентины Тренер под Месси: Интер Майами возглавит тренер из Аргентины
Главный футбольный сериал может получить продолжение Главный футбольный сериал может получить продолжение
Последнее катарское предложение: Шейх хочет купить Манчестер Юнайтед за огромную сумму Последнее катарское предложение: Шейх хочет купить Манчестер Юнайтед за огромную сумму
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
просмотров

Последние новости

Формула 120:17
Гран-при Бельгии будет чередоваться в календаре с Гран-при Нидерландов
Другие страны20:06
Тренер под Месси: Интер Майами возглавит тренер из Аргентины
Европа19:57
Главный футбольный сериал может получить продолжение
Европа19:36
Последнее катарское предложение: Шейх хочет купить Манчестер Юнайтед за огромную сумму
Европа19:19
Интер представит Месси в ближайшее время – Романо
Европа18:54
Названы причины, почему Месси выбрал Интер Майами
Бокс18:45
"Понимаю его позицию": Красюк отреагировал на слова промоутера Фьюри о стоимости украинца
ММА18:34
Очередная чемпионка UFC задумалась над переходом в WWE
Украина18:21
Молодая звезда Динамо стала 50-м игроком киевлян, которого удаляли в рамках чемпионата
Европа17:58
Сдержали обещание: Фанаты Наполи вернули Спаллетти ранее украденные вещи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK