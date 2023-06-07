"Понимаю его позицию": Красюк отреагировал на слова промоутера Фьюри о стоимости украинца

Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, оценил высказывания промоутера обладателя титула WBC Тайсона Фьюри Фрэнка Уоррена о реальной ценности боксеров.

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Ранее представитель британца заявил, что промоутерские торги по бою с Даниэлем Дюбуа продемонстрировали настоящую стоимость украинца, и сделал сравнение в пользу своего подопечного.

"Если бы у бабушки была борода, то она была бы дедушкой. Я не хочу спорить, особенно в прессе, с человеком, которого я сам очень уважаю. Я понимаю его позицию. Он защищает Тайсона от недавних оскорблений, которые тот получает от своих фанатов. Вы можете посмотреть в его Instagram, что обычные люди пишут в комментариях под его постами. И вы легко сможете понять, что происходит вокруг Фьюри.

Да, вероятно, цифры на промоутерских торгах боя Фьюри были бы выше, но вопрос в том, насколько больше получил бы его соперник. Получил бы он столько же, если бы распределение гонорара было 95 на 5? Я шучу, но я пытаюсь понять настоящий смысл слов Уоррена", - сказал Красюк в комментарии Seconds Out.

Отметим, также промоутер Александра Усика заинтриговал андеркардом боя с Даниэлем Дюбуа.